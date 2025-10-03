В Якутске завели дело об убийстве женщины и ребенка

Следователи установили личность причастного к преступлению

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве женщины и ее 11-летнего сына завели в Якутске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователем по особо важным делам СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения 3 октября 2025 года в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска, тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Следователь провел осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления.

"Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи", - отметили в СК.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, установление обстоятельств, мотивов преступления, ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.