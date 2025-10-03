Во Владимирской области в ДТП погибли четыре человека

Пострадали еще трое

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

ВЛАДИМИР, 3 октября. /ТАСС/. Легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в результате четыре человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся. По состоянию на 15:15 известно о четверых погибших, а также трех пострадавших гражданах", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. "Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции", - добавили в пресс-службе.