Пострадавшую при нападении на техникум в Архангельске выписали из больницы

Вторая раненая находится в медучреждении

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Одну из пострадавших при нападении на архангельский техникум выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Архангельской области.

"Одну пострадавшую выписали. Вторая идет на поправку, все еще в больнице", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, утром 29 сентября ранее отчисленный из учебного заведения Корюков прошел в здание техникума. С ножом в руках он зашел в аудиторию, где проходило занятие, и нанес не менее трех ударов в область груди преподавательнице, затем покинул аудиторию. По пути следования на выход из здания ему преградила путь другая преподавательница, которой он также нанес ножевое ранение. В последующем подозреваемый был задержан учащимися неподалеку от здания учебного заведения. 30 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал Корюкова на два месяца.