Генконсульство РФ сообщило о гибели россиянина у острова Пхукет

Мужчина утонул во время купания в Андаманском море

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Россиянин погиб на таиландском курортном острове Пхукет во время купания в Андаманском море. Об этом сообщило генеральное консульство России в провинции Пхукет.

"Подтверждаем смерть россиянина 1977 года рождения в результате утопления. Находимся в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией. Оказываем необходимое содействие", - указали в генконсульстве.

С июня 2025 года на Пхукете в общей сложности утонули четверо россиян, в том числе культуристка Юлия Родина, которую течением унесло от берега. Это природное явление наиболее часто наблюдается в так называемый низкий сезон, который длится с мая по октябрь. В это время под воздействием ветра в море образуются высокие волны, которые опасны для жизни купающихся.