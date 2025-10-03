В Саратове осудили начальника уголовного розыска за мошенничество

Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

САРАТОВ, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Саратове избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №4 Наилу Тугушеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Саратова.

"По итогам рассмотрения ходатайства в отношении Тугушева Н. Р. судом отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле злоумышленник обманным путем получил от своего знакомого 300 тыс. рублей. За эти деньги он пообещал помочь приобрести номера для транспорта с красивым сочетанием цифр - 777 и 888.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Следователи СК возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).