ТАСС: в Челябинске арестовали бизнесмена по делу о хищениях в ЖКХ

Бизнесмена из Миасса заключили под стражу на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении задержанного сотрудниками ФСБ бизнесмена Павла Елфутина. Он стал фигурантом по делу о многомиллионных хищениях в сфере ЖКХ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении фигуранта Павла Елфутина", - сказали в правоохранительных органах.

Там отметили, что Елфутин является бизнесменом из города Миасса Челябинской области. По версии силовиков, в преступной схеме по хищению бюджетных денег в сфере ЖКХ он играл роль так называемого решалы.

Ранее в рамках расследования по решению суда был также арестован директор компании "Проекты и решения" Михаил Волков.

Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники управления совместно с коллегами из других регионов провели серию задержаний граждан, которые, по версии силовиков, причастны к многомиллионным хищениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при устранении аварии на коллекторе в Челябинске.

Подробности дела

В управлении ФСБ России по Челябинской области поясняли ТАСС, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года руководство МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (челябинский водоканал), действуя группой лиц по предварительному сговору, только по одному из выявленных эпизодов похитило из бюджета свыше 41 млн рублей. Это хищение совершили при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска. Содействие злоумышленникам оказывали представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе.

При этом собственником и учредителем МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" являются администрация Челябинска и директор ООО "Проекты и решения". На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением СК России в отношении ряда лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).