Украинский БПЛА атаковал торговый центр в Курской области

Пострадали два человека

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Курской области, двое ранены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

"<...> В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина", - написал он.

По словам Хинштейна, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Повреждения получил грузовой автомобиль. Губернатор призвал жителей быть бдительными. "Враг не прекращает свои подлые удары", - добавил Хинштейн.