В Белгородской области боец "Орлана" погиб при атаке БПЛА

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Боец "Орлана" погиб, получив тяжелые ранения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Во время очередной террористической атаки ВСУ погиб боец подразделения "Орлан". В городе Шебекино наш боец получил тяжелые ранения в результате атаки дрона", - написал он в Telegram-канале, добавив, что врачи в Шебекинской ЦРБ пытались его спасти, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что проявленные бойцом мужество и самоотверженность не забудутся.