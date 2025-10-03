На Черноморском побережье Болгарии при наводнении погибли три человека

В море унесены десятки автомобилей, сообщали очевидцы

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения, вызванного проливными дождями, на юге Черноморского побережья Болгарии выросло до трех.

Как сообщает портал dir.bg, погиб спасатель, который находился в лодке, участвовавшей в спасательной операции и перевернувшейся из-за шторма.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуация людей проводится из курортного комплекса Елените. В море унесены десятки автомобилей, сообщали очевидцы. Затоплены улицы на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и других, серьезные повреждения инфраструктуры зафиксированы в Царево.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии объявил на юге болгарского Черноморья оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей, сильного ветра и волнения на море. За несколько часов в районе выпало около 250 мм, а в отдельных местах до 400 мм осадков.