В дагестанском селе Арыхкент после ливней обрушилась стена школы

До этого разрушилась другая стена здания

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Стена школы в дагестанском селе Арыхкент обрушилась в результате ливневых дождей. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий полномочия главы Буйнакского района Дагестана Табир Маликов.

"После недавних ливневых дождей в Арыхкенте произошли значительные разрушения: обрушилась стена школы. Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобной проблемой", - сказал Маликов.

По его словам, ранее одна из сторон здания также пострадала. "Тогда была подана заявка на восстановление, администрация района выделила средства на ремонт. Сейчас, к сожалению, разрушилась вторая стена. Я выехал в Арыхкент, чтобы лично оценить ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по восстановлению. Также осмотрел площадку перед администрацией Арыхкента, чтобы убедиться в состоянии инфраструктуры и определить, какие меры необходимо принять для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - добавил и. о. руководителя района.