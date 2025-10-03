Миллиардера Ибрагима Сулейманова арестовали на два месяца

Защита обжалует решение об аресте своего подзащитного

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы до 2 декабря отправил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного ранее по обвинению в убийстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря", - огласил постановление судья Тимур Вахрамеев.

Рассмотрение ходатайства следствия об избрании обвиняемому меры пресечения прошло в закрытом от журналистов режиме по просьбе СК. Как ожидается, защита миллиардера обжалует решение об аресте своего подзащитного в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Также следствие считает его фигурантом двух убийств, а также организатором покушения на убийство.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, одной из жертв стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль. Он был убит в 2004 году.

