Миллиардер Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств
Редакция сайта ТАСС
16:02
обновлено 16:05
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщил ТАСС один из его адвокатов.
"Винн не признает", - сказал защитник.
В пятницу Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на 2 месяца.