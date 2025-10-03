Миллиардер Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств

Обвиняемого арестовали на два месяца

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство, сообщил ТАСС один из его адвокатов.

"Винн не признает", - сказал защитник.

В пятницу Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на 2 месяца.