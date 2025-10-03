В Шебекине при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Пострадавшей оказана медицинская помощь, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате детонации украинского дрона в Шебекине Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в городе Шебекино. Пострадавшей оказана медицинская помощь, от предложенной госпитализации отказалась", - написал он.

В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал "Газель" - транспортное средство повреждено. От удара второго FPV-дрона в частном доме выбиты окна и поврежден фронтон. "Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу - повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - проинформировал губернатор.

В селе Головчино Грайворонского округа после детонации дрона в одном частном доме повреждены ворота и забор, в другом - остекление. В Борисовском районе в селе Березовка от удара FPV-дрона повреждены две машины. "В селе Грузское вследствие детонации дрона в двух многоквартирных домах выбиты окна. В селе Беленькое в результате атаки FPV-дрона посечены кровля и забор частного дома", - сообщил Гладков.

В поселке Красная Яруга в результате детонации беспилотника о дерево рядом стоящий легковой автомобиль посечен осколками, от удара второго беспилотника повреждено одно из помещений промышленного предприятия. Еще два дрона сдетонировали во дворе домовладения в селе Новое Волоконовского района - повреждена хозпостройка.