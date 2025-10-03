В Кронштадте арестовали главу филиала музейно-храмового комплекса ВС РФ

Евгения Григорькина отправили в СИЗО по делу о взятке в размере 15 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО начальника кронштадтского филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России Евгения Григорькина по делу о взятке в размере 15 млн рублей за содействие в аренде земельного участка Министерства обороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Григорькина, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и Романа Селезнева, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Срок меры - 30 ноября", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в апреле 2024 года Григорькин предложил знакомому передать ему 15 млн рублей за содействие в получении ведомственного земельного участка в Кронштадте в аренду на пять лет и достижение договоренностей с должностными лицами Минобороны о заключении соответствующего договора.

В июне 2024 года знакомый передал Григорькину 3 млн рублей через посредника - Селезнева, а затем до сентября 2025 года перевел на счет самого получателя взятки еще 450 тыс. рублей тремя траншами. Григорькин, выполняя взятые на себя обязательства, организовал заключение договора аренды земли на пять лет. Во исполнение договоренностей он потребовал от знакомого передать ему и оставшуюся часть взятки в размере 11,5 млн рублей, однако взяткодатель рассказал об этом сотрудникам ФСБ.

1 октября знакомый Григорькина встретился с ним и Селезневым в машине для передачи денег, после чего оба фигуранта были задержаны. Своей вины они не признали и сообщили в суде, что не имеют к произошедшему никакого отношения.