На Украине мужчина ударил ножом полицейского при проверке документов

Нападавшему грозит до 12 лет тюрьмы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Житель Елизаветграда в центральной части Украины ранил ножом полицейского во время проверки документов о постановке на воинский учет, сообщает местная полиция. Это уже второй случай нападения с ножом на сотрудников ТЦК при проверке документов за два дня на Украине.

По данным, опубликованным на сайте полиции Кировоградской области, инцидент произошел 3 октября. У 47-летнего местного жителя пытались проверить военно-учетные документы. Получивший ножевое ранение полицейский госпитализирован. Нападавший задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейские на Украине совместно с сотрудниками военкомата принимают участие в мобилизационных мероприятиях, в том числе задерживают граждан, уклоняющихся от службы, и доставляют их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). 2 октября житель Кривого Рога Днепропетровской области также ранил ножом двух сотрудников ТЦК во время проверки документов.