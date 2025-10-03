Пропавший в Омске подросток покончил с собой

Тело нашли на территории заброшенного завода в Ленинском округе города

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области завели уголовное дело по факту самоубийства 15-летнего подростка, который вечером 2 октября ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего), по факту смерти ребенка", - говорится в сообщении.

Подросток ушел из дома вечером 2 октября. В ходе организованных оперативно-разыскных мероприятий его тело было найдено на территории заброшенного завода в Ленинском округе Омска.