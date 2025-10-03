Поиски авиацией пропавшей под Красноярском семьи приостановлены из-за непогоды

Спасатели пытаются использовать беспилотники, рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поиски авиацией семьи туристов с ребенком, пропавшей в Красноярском крае, временно остановлены из-за плохих погодных условий. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев.

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

"Вчера на месте, пока позволяла погода, работал вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел". На месте все силы спасателей Красноярского края, которые можно было отдать этому поисковому мероприятию. <...> Но испортилась погода. Сегодня летать уже не получается, хотя мы все равно пытаемся делать это с помощью беспилотников", - сказал Сергеев.

По предварительным данным, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились без проводника в туристический поход в урочище "Буратинко" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. В поисках пропавших принимают участие около 200 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По факту безвестного исчезновения туристов Уярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.