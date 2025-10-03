ВСУ обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области

Глава округа Павел Филипчук сообщил, что никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области, оно получило серьезные повреждения. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Нацисты из ВСУ продолжают террор мирного населения. Обстреляли местный кинотеатр в Каховке. <...> Повреждения серьезные. Победа не за горами. Скоро все отстроим", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа добавил, что в ходе обстрела никто не пострадал.