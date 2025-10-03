В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Россошанском районе работают системы оповещения в связи с угрозой непосредственно удара

ВОРОНЕЖ, 3 октября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

По словам губернатора, в Россошанском районе - тревога в связи с угрозой непосредственно удара БПЛА, работают системы оповещения. "Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - добавил губернатор.