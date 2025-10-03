В Харьковской области город обесточен из-за повреждения критической инфраструктуры

Населенный пункт находится в Лозовском районе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Город Златополь, носивший название Первомайский до 2024 года, в Харьковской области обесточен из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев.

Населенный пункт находится в Лозовском районе. "[В результате повреждения] критической инфраструктуры в городе аварийно отключилось электроснабжение", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Также местные СМИ сообщали, что не менее восьми взрывов в произошли в Чугуевском районе Харьковской области.