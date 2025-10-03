В Иране при крушении вертолета общества Красного Полумесяца погибли два человека

Один из спасателей находится в тяжелом состоянии из-за серьезных травм

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате падения вертолета Иранского общества Красного Полумесяца на западе Ирана в провинции Луристан. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

"Также погиб еще один пилот вертолета, таким образом число погибших увеличилось до двух. Кроме того, один из спасателей находится в тяжелом состоянии из-за серьезных травм", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее агентство IRIB сообщило об авиакатастрофе в районе Ошторан Кух провинции Луристан. Отмечалось, что на высоте в 2 800 метров потерпел крушение вертолет, отправленный на поиски пропавшей женщины. На борту находились восемь человек.