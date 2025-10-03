Инфраструктура теплоснабжающей организации Горловки повреждена из-за атаки ВСУ

Поврежден также гражданский автомобиль, добавил глава округа Иван Приходько

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры теплоснабжающей организации Горловки ДНР повреждены из-за атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа добавил, что в следствие удара украинского БПЛА в центре Горловки поврежден гражданский автомобиль.

Ранее Приходько сообщил о повреждении многоквартирного дома в центре Горловки, а также одного из учреждений.

Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется.