Инфраструктура теплоснабжающей организации Горловки повреждена из-за атаки ВСУ
20:18
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры теплоснабжающей организации Горловки ДНР повреждены из-за атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава округа добавил, что в следствие удара украинского БПЛА в центре Горловки поврежден гражданский автомобиль.
Ранее Приходько сообщил о повреждении многоквартирного дома в центре Горловки, а также одного из учреждений.
Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется.