В Горловке БПЛА повредили образовательное учреждение и многоквартирные дома

Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Учреждение образования и ряд многоквартирных домов повреждены в Горловке ДНР из-за массовой атаки украинских беспилотников, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"Вследствие массовой атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования", - написал он в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется.

Ранее Приходько сообщил, что в результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации.