В Горловке БПЛА повредили образовательное учреждение и многоквартирные дома
Редакция сайта ТАСС
20:43
обновлено 20:50
ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Учреждение образования и ряд многоквартирных домов повреждены в Горловке ДНР из-за массовой атаки украинских беспилотников, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 3 октября 2025 года
"Вследствие массовой атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования", - написал он в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших из-за атаки ВСУ уточняется.
Ранее Приходько сообщил, что в результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации.