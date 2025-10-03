В Ницце из-за стрельбы погибли два человека

Еще пятеро пострадали, сообщила префектура департамента Приморские Альпы

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. На западе Ниццы два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в районе Мулен, расположенном недалеко от аэропорта. Об этом сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

"Сегодня вечером в Ницце, в районе Мулен, произошла перестрелка. Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте происшествия работают силы правопорядка и спасательные службы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X.

В префектуре добавили, что глава МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка.

По данным издания Nice Matin, огонь из автомата Калашникова открыл мужчина, вышедший из автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье. Речь может идти о разборках наркоторговцев.