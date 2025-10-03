В Горловке из-за атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Глава города Иван Приходько ранее сообщал, что из-за массовой атаки украинских беспилотников в Горловке повреждено учреждение образования и ряд многоквартирных домов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки ДНР получила ранение в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

"В результате атаки дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что из-за массовой атаки украинских беспилотников в Горловке повреждено учреждение образования и ряд многоквартирных домов.