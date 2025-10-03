В Воронеже и Борисоглебске отменили угрозу удара БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена в Воронеже и Борисоглебске. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность была объявлена в Воронеже в 23:22 мск пятницы, в Борисоглебске - в 23:46 мск.

"В Борисоглебске и Воронеже отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он.

Он отметил при этом, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.