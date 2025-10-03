В Горловке из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Он получил ранение

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки ДНР получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщил, что из-за массовой атаки украинских беспилотников в Горловке пострадала местная жительница, повреждено учреждение образования и ряд многоквартирных домов.