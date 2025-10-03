Бывшему судье Верховного суда Момотову запретили открывать новые счета в банках

Такие же меры действуют в отношении аффилированных с ним лиц

© ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры запретили открывать счета в банках. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках обеспечительных мер, принятых Останкинским судом Москвы по иску Генпрокуратуры, Момотову запрещено открывать новые счета в банках", - сказал собеседник агентства. Такая же ограничительная мера наложена и на других аффилированных с ним лиц. На действующие счета в банках наложен арест, под который также попали проценты по вкладам, денежные средства и ценности. Банки и иные кредитные организации обязаны прекратить доступ Момотова и иных лиц, фигурирующих в иске, к персональным банковским ячейкам, сейфам и металлическим счетам.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на все имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей "Мартон" Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, в том числе на отели "Мартон" в восьми регионах страны и гостиницу "Вологда".

8 октября Останкинский суд приступит к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, Андрея и Ивана Марченко рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В настоящее время оба компаньона Момотова арестованы по обвинению в мошенничестве.