В населенных пунктах Камчатки после выброса из Шивелуча возможен пеплопад

Вулкан выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3 км над уровнем моря, не исключен пеплопад в населенных пунктах региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчтскому краю.

"На Камчатке не исключено выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа", - говорится в сообщении.

Пепловый выброс из вулкана Шивелуч произошел утром 4 октября. Высота пеплового столба - до 3 тыс. м над уровнем моря. Шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива, на его пути населенных пунктов нет. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла на территории Усть-Камчатского округа. Пока пеплопада не наблюдается.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.