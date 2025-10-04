Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на высоту свыше 9 км

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту свыше 9 км зафиксирован на вулкане Кроноцкий на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 4 октября был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Кроноцкого на высоту до 9 200 метров при высоте самого исполина 3 528 метров", - проинформировали в управлении.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Как сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в Telegram-канале, на Кроноцком зафиксировано второе историческое извержение. "Второе историческое извержение вулкана Кроноцкий приурочено, вероятнее всего, к фумарольной площадке на высоте 3 150 м на южном склоне вулкана", - говорится в сообщении. Фреатические извержения на этой площадке наблюдались в ноябре 1922 года и в феврале 1923 года. Вулкан расположен в северном секторе Восточной вулканической зоны Камчатки, в 10 км к востоку от озера Кроноцкое, в 225 км от Петропавловска-Камчатского.

Кроноцкому вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.

Утром был зафиксирован выброс из вулкана Шивелуч на высоту около 3 км, сообщалось о вероятности пеплопада.