ТАСС: участник теракта в "Крокусе" просит о международных звонках отцу и брату

Решение будет принято судом только после подачи соответствующей просьбы террориста в письменном виде

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Один из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" попросил суд о разрешении осуществлять международные звонки из СИЗО своему отцу и двоюродному брату. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

"Один из четырех исполнителей теракта в "Крокусе" на минувшей неделе заявил ходатайство через своего адвоката на имя представительствующего в процессе судьи о разрешении ему осуществлять звонки родственникам, о которых подсудимый внезапно вспомнил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о просьбе подсудимого разрешить ему осуществлять звонки из СИЗО своему отцу и двоюродному брату, которые проживают за границей. Решение будет принято судом только после подачи соответствующей просьбы террориста в письменном виде, добавил участник процесса.

Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. Террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к ним, а также ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан" (обе структуры запрещены в РФ).