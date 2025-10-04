ТАСС: бизнесмена Сулейманова проверят на причастность к другим тяжким преступлениям

Ибрагим Сулейманов обвиняется в организации двух убийств прошлых лет, а также в покушении на убийство, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверит бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по обвинению в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

Миллиардер под подозрением. Детали задержания Ибрагима Сулейманова

"В уголовном деле Сулейманова могут появиться новые эпизоды. Проверяется его причастность к другим тяжким преступлениям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас Сулейманов обвиняется не только в организации двух убийств прошлых лет. Но и в покушении на убийство, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам. "Речь идет о совершении покушения на убийства человека в 2021 году, тогда жертве удалось выжить", - отметил собеседник.

Сулейманов был задержан в своем загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация двух убийств и одного покушения на убийство). Вину он не признает.