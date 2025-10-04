Над Киришами в Ленинградской области уничтожили семь БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:06
обновлено 02:33
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в небе над Киришами в Ленинградской области.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено 7 БПЛА", - написал он.
Уточняется, что горение в промзоне ликвидировано. "По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет", - добавил губернатор.
Опасность БПЛА была объявлена в области в 02:40 мск. О возгорании на территории промзоны сообщили в 03:33 мск.