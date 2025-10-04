Суд прекратил дело бывших топ-менеджеров "Сирена-трэвел" Кальчука и Ройтмана

Бывшим заместителям гендиректора хостинговой системы грозило до пяти лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы на предварительном слушании прекратил за примирением сторон производство по уголовному делу в отношении бывших заместителей генерального директора крупнейшей хостинговой системы на авиарынке - компании "Сирена-трэвел" - Александра Кальчука и Игоря Ройтмана, обвиняемых в нарушении правил эксплуатации средств хранения информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных структурах.

"Уголовное дело в отношении Александра Кальчука и Игоря Ройтмана прекращено на этапе предварительного слушания по причине примирения сторон", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Тем самым Кальчука и Ройтмана освободили от уголовной ответственности. Им грозило до пяти лет лишения свободы.

Согласно ст. 25 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело по заявлению потерпевшей стороны, если обвиняемый загладил свою вину перед потерпевшим и примирился с ним.

Кальчук и Ройтман были задержаны весной 2024 года. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Изначально они обвинялись по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, причинивший вред критической информационной инфраструктуре РФ), но потом дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшее тяжкие последствия).

Компания "Сирена-трэвел" - технологический партнер корпорации по внедрению проекта системы бронирования авиабилетов "Леонардо", разработчик системы бронирования Leonardo. Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено после совершения с территории Украины осенью 2023 года кибератак, которым подверглась Leonardo, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.