ТАСС: пропавшая в Красноярском крае семья туристов ушла в поход в легкой одежде

На месте поисков Усольцевых выпал снег и температура воздуха опустилась до минус 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых уходила в туристический поход в облегченной одежде, зимних вещей у них не было. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

На месте поисков Усольцевых выпал снег, температура воздуха минус 3 градуса, ветер.

"Со слов свидетеля, который видел семью одним из последних, туристы были в облегченной одежде. Зимнего ни них ничего не было", - сообщили в СК.

По данным ведомства, предположительно, по пути к горе Усольцевых застала непогода - сильный ливень, туман, заморозки. Ухудшение погоды началось как раз в день пропажи туристов.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что ранее обнаруженное кострище старое и не имеет отношение к Усольцевым. "Следов семьи нет вообще никаких. <…> Поиски продолжаются", - пояснили в правоохранительных органах.

О пропаже семьи Усольцевых

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище "Буратинко" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристическое снаряжение. Туристов ищет около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки. Приехали волонтеры из разных городов России. Найден автомобиль пропавших без туристического снаряжения.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.