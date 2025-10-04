Los Angeles Times: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после инцидента с машиной

Неизвестный на заехал на тротуар у здания и забаррикадировался в автомобиле, а затем на протяжении двух часов отказывался выходить, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Мэрия Лос-Анджелеса (штат Калифорния) была эвакуирована после того, как 3 октября неизвестный на автомобиле заехал на тротуар у здания и забаррикадировался в машине. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. В течение двух часов водитель отказывался покидать машину. Прибывшие на место происшествия правоохранители приняли решение перекрыть близлежащие улицы и эвакуировать здание мэрии. Примерно в 18:00 по местному времени водитель вышел из автомобиля и сдался полиции. Его личность пока не раскрывается.

Мэра Лос-Анджелеса Карен Басс проинформировали о случившемся.