Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти муниципалитетах Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в пяти муниципалитетах Ростовской области. Три хутора в результате атаки остались без электроснабжения.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, в результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар удалось потушить на площади 600 кв. м. Также повреждения получила ЛЭП, без электроснабжения остались Терновский, Маньковский и Сидоровский хуторы. Восстановительные работы проведут в светлое время суток, добавил Слюсарь.