Макрон сообщил о смерти французского журналиста на Украине

Фотокорреспондент Антони Лалликан сопровождал ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Petros Karadjias

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что фотожурналист Антони Лалликан погиб, сопровождая ВСУ на Украине.

"Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье, его близким, а также всем его коллегам", - написал он в X.

По информации международной федерации журналистов (IFJ), Лалликан погиб 3 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что в результате попадания БПЛА также пострадал украинский журналист.

"Антони Лалликан был в командировке в Донбассе от базирующегося в Каркасоне агентства фотожурналистики Hans Lucas", - говорится в заявлении.