В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Кумылженском районе Волгоградской области, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - написал он.

По словам губернатора, в результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе было зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. "Пострадавших нет", - добавил Бочаров.