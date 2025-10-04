В Тольятти в ДТП погибли три человека

В числе погибших есть подросток

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. В Тольятти три человека, в том числе подросток, погибли в ДТП на Обводном шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"4 октября примерно в 02:35 [01:35 мск] 23-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, следуя по Обводному шоссе, допустил наезд на бетонные блоки. Водитель и два пассажира 2006 и 2009 годов рождения получили несовместимые с жизнью травмы", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре региона также пояснили, что из-за наезда на дорожное ограждение произошло возгорание машины.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Самарской области.