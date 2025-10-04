В Башкирии в ДТП погибли три человека

В числе погибших два подростка

УФА, 4 октября. /ТАСС/. В Башкирии три человека, в том числе два подростка, погибли в ДТП на 3-м км автодороги Елбулак - Матвеевка - Бижбуляк. Об этом сообщает прокуратура республики.

"По предварительным данным, сегодня около 02:30 [00:30 мск] на 3-м км автодороги Елбулак - Матвеевка - Бижбуляк 24-летний водитель автомобиля марки Lada Priora совершил наезд на лошадь. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, транспортное средство перевернулось и опрокинулось. В результате аварии погибли водитель и два его пассажира - 17-летние девушка и юноша", - сообщили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.