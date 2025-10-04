При восхождении на Вилючинский вулкан пострадали до четырех человек

По предварительной информации, у пострадавших травмы рук

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Спасатели готовят вертолет для вылета за туристами, которые сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, пострадали три или четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Поступил звонок от участника сорвавшейся группы. При восхождении сорвались три или четыре человека. Готовится вылететь вертолет центра медицины катастроф с медиками на борту. Также на этом вертолете планируют [вылететь] спасатели МЧС России и краевые спасатели", - сообщили в МЧС.

У пострадавших, по предварительным данным, травмы рук.

Группа не зарегистрирована.