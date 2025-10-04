В Черниговской области несколько объектов энергоснабжения вышли из строя

Около 50 тыс. потребителей остались без света

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Черниговской области на севере Украины, около 50 тыс. потребителей остались без света. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В результате взрывов повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Точное количество объектов и какие они, в компании не указали.

Ночью сообщалось о нескольких взрывах в Черниговском регионе.