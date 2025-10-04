В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Речь идет о подконтрольной Киеву части региона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов.

"В результате взрывов в поселке Новорайск поврежден объект критической инфраструктуры", - написал он, не приведя подробностей.

При этом за текущие сутки сообщений о взрывах в подконтрольных Киеву районах региона не поступало.