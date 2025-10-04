В Саратовской области в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. В ДТП с участием пассажирского автобуса вблизи села Песчаный Умет Саратовской области погиб один человек. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 10:21 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Песчаный Умет произошло столкновение ВАЗ-2115 и пассажирского автобуса [маршрута] Саратов - Белгород. В результате ДТП из легковушки погиб мужчина. Спасатели областной службы спасения деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе", - сообщил Юрин.

На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.