В Ровно частично пропал свет

По предварительным прогнозам, свет удастся вернуть через несколько часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Электричество частично отключилось в административном центре Ровненской области на западе Украины городе Ровно. Об этом сообщил глава региональной государственной администрации Александр Коваль.

"По техническим причинам часть абонентов областного центра осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением проблемы", - написал он в Telegram-канале.

По предварительным прогнозам, отметил Коваль, свет удастся вернуть через несколько часов. Причин случившегося чиновник не привел, также он не сообщил, сколько именно абонентов остались без света. Тревога в регионе не объявлялась.

Согласно данным Укрстата, по состоянию на 2022 год в городе проживает более 240 тыс. человек.