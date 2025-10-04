Стало известно, что глава пропавшей в Сибири семьи имеет большой опыт походов

Его сын Данил Баталов сообщил, что у Сергея Усольцева должны быть нож и спички

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Глава семьи туристов, пропавших в горной тайге Красноярского края, Сергей Усольцев имеет большой опыт таежных походов и у него должны быть нож и спички. Об этом ТАСС сообщил сын Ирины Усольцевой - Данил Баталов, принимавший участие в поисках.

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Родители сами походники. Отец - таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях. <…> Скорее всего, у него есть и нож, и спички", - сообщил он. По словам Баталова, поход в районе урочища Буратинка для них первый. При этом он подчеркнул, что в поисках задействовано большое количество людей, и спасатели верят, что "они живы". В то же время Баталов отметил, что поиски осложняются плохой погодой.

Ранее в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили ТАСС, что, со слов свидетеля, видевшего семью одним из последних, Усольцевы ушли в легкой одежде, теплых вещей у них не было.

О пропаже семьи Усольцевых

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристическое снаряжение. Туристов ищет около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки. Приехали волонтеры из разных городов России. Найден автомобиль пропавших без туристического снаряжения.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.