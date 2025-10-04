Bild: в Германии пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом

Мужчина хранил в подвале дома крысиный яд

Редакция сайта ТАСС

© Christian Kaspar-Bartke/ Getty Images, архив

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Пенсионер из Магдебурга стал виновником утечки газа из-за хранения крысиного яда в подвале дома, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом сообщила газета Bild.

По информации газеты, ранее обвиняемый работал дезинсектором, поэтому хранил в подвале старые пестициды.

Более 20 человек, среди которых были работники спасательных служб и местные жители, обратились в скорую помощь. Некоторые пострадавшие госпитализированы. Полиция Магдебурга начала расследование в отношении пенсионера по факту неосторожного обращения с опасными веществами.

