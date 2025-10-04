Под Апатитами в ДТП пострадали шесть человек
08:54
МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. В результате ДТП под Апатитами в Мурманской области пострадали шесть человек. Автомобиль Audi съехал в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в управлении по ГОЧС и ПБ региона.
"Произошел съезд в кювет с опрокидыванием на крышу автомобиля Audi A4. В результате ДТП пострадали шесть человек, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Авария произошла утром в субботу. Причины происшествия устанавливают дорожные полицейские.