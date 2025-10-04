В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося похитить ребенка

Злоумышленника заключили под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суд на два месяца заключил под стражу мужчину, который пытался похитить 8-летнюю девочку в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Мужчине, пытавшемуся похитить 8-летнюю девочку в Балашихе, по ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области избрана мера пресечения. <...> Под арестом подозреваемый пробудет до 2 декабря", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 октября фигурант увидел на улице одиноко стоящую девочку, схватил ее за руку и, представляясь сотрудником полиции, начал уводить в неизвестном направлении. На крики ребенка подошел очевидец и пресек действия злоумышленника.

На допросе фигурант свою вину не признал, пояснить мотив поступка не смог, ссылаясь на нахождение в состоянии алкогольного опьянения.